Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что на этой неделе стало максимально заметно, как кремль привлек свою агентуру.

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По словам Мусиенко, этого стоило ожидать, что все эти агенты должны создать в ЕС дестабилизационную ситуацию – россия задействует для этого все ресурсы.

"Мы заметили такие сигналы в Праге и Париже – в Праге прошли митинги с пророссийскими лозунгами, а во Франции одна из лидеров социалистической партии заявила о том, что "не все так однозначно", – говорит он.

И еще важно добавить о третьем элементе российского давления – россия по сути отключила "Северный поток" и продолжает притворяться, что проблемы не у нее, а в Европе. россия пытается убедить наших европейских партнеров, чтобы они уговорили нас сесть за стол переговоров,

– добавляет Александр Мусиенко.

Мусиенко говорит, что это классический российский план, но он безуспешен сегодня. В Европе есть понимание, кто ответственен и кто начал агрессию, добавляет он.

Но, по мнению специалиста, россияне и дальше будут проводить такие "активные мероприятия" и приобщать к этому еще больше европейских политиков.

Антиукраинский митинг в Праге (Чехия)

В Чехии прошел антиправительственный митинг с участием 70 тысяч человек, требовавших уменьшения последствий энергетического кризиса. В его организации отчетливо виден российский след, но, кроме того, организаторы преследуют и другие цели.

Обе партии, организовавшие митинг, являются экстремистскими силами. Крайняя правая и крайняя левая (коммунисты). Они не представлены в парламенте, потому что год назад проиграли выборы.

Их поддержала еще и оппозиционная парламентская партия бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, считающаяся демократической и проевропейской. Он баллотируется на президентских выборах в январе, и может использовать популистские заявления по поводу высоких цен на энергоносители ради победы.

Полный стрим с Александром Мусиенко: смотрите видео