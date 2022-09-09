Відповідна інформація надійшла від постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд під час брифінгу. Вона зазначила, що офіційний Вашингтон підтримує запровадження реформ Радбезу ООН. Передовсім мовиться про розширення географії, а також можливість використовувати право вето.

Читайте також Звозіть їх на терапію, – Кислиця розніс росіян в ООН й вказав "єдиний правильний шлях"

Росія завдала удару по ООН

Росія порушила національний суверенітет і територіальну цілісність, порушила права людини й розв'язала відкриту війну замість домовлятися про мир. Постійний член Ради Безпеки ООН завдав удару по самій основі Статуту ООН,

– підкреслила Томас-Грінфілд.

Вона також зауважила, що атака росією України – "спроба панувати у найчистішій формі". Ба більше, на її думку, це справжнє випробування для тих основоположних принципів, які створили в ООН.

У світлі подій, які відбуваються в Україні, вона оголосила позицію США. У країні, котра активно підтримує нас у протистоянні росії, дотримуватимуться "шести принципів відповідальної поведінки членів Радбезу ООН". Мовиться про активнішу взаємодію з іншими країнами-членами організації й її установами. Крім того, йдеться про відмову від використання вето. Цим правом можна буде скористатися хіба у крайніх випадках.

Право на вето у Радбезі мають змінити

"Ми посилимо зусилля з реформи Ради Безпеки. Йдеться і про зміну правил виголошення вето, згідно з якими постійні члени муситимуть пояснювати їх Генеральній Асамблеї", – підкреслила вона.

Томас-Грінфілд додала, що в Радбезі мають покращити трансляцію глобальної реальності. Не в останню чергу слід буде враховувати географічне представництво. Як зазначила вона, слід буде проявляти гнучкість, щоб досягати компромісів.

Наразі заплановані консультації. В них братимуть участь Джо Байден, Ентоні Блінкен. Вони обговорюватимуть "критичні питання про реформу Радбезу й інших органів ООН".

Додамо, що ще у квітні 2022 року членство росії у Раді ООН з прав людини припинили. Водночас слід пам'ятати, що країна-агресорка все ще залишає за собою право вето у Радбезі ООН. І це попри те, що Україна регулярно нагадує про те, що росію слід або позбавити права вето, або взагалі виключити.

Варте уваги – нові деталі візиту Блінкена в Україну: дивіться відео