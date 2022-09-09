Це відбулося на засіданні 8 вересня, яке скликала росія. Країна-окупант захотіла обговорити постачання західного озброєння до України й вирішила перешкодити допомозі міжнародних партнерів нашій державі через брехню в ООН.

Зверніть увагу Місія ООН невдовзі прибуде в Оленівку, де росія скоїла теракт проти українських полонених

Кислиця пояснив, чому Радбез ООН не може ефективно працювати

Постійний представник України при ООН почав свою промову зі слів покійної королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, які вписуються в контекст української боротьби з окупантами: "Коли життя здається важким, мужні люди не здаються і не визнають поразку. Вони починають ще рішучіше боротися за краще майбутнє". Також дипломат висловив співчуття щодо смерті Її Величності.

Сергій Кислиця наголосив, що початком агресії проти України в 2014 році та повномасштабний вторгненням у 2022 росія порушила всі норми та принципи міжнародного права, у тому числі й Статуту ООН.

Також постпред України наголосив, що лише росія відповідальна за те, що Радбез ООН не здатен ефективно виконувати свої функції – країна-агресорка, яка посіла місце срср блокує роботу.

Кислиця наголосив, що Україна буде боротися до переможного кінця. Тобто до звільнення усіх тимчасово захоплених територій, включно з незаконно анексованим Кримом. Водночас дипломат дав пораду росіянам, як вберегти життя окупантам

Ми будемо боротися з окупантами до тих пір, поки не будуть розбиті всі російські солдати, які зайшли в Україну вбивати її народ. Єдине, що путін може зробити, щоб врятувати життя своїх солдатів, це наказати їм негайно відступити,

– підкреслив Кислиця.

Постпред України порівняв путіна та Гітлера й порадив росіянам лікувати галюцинації

Сергій Кислиця пригадав історію Другої світової, коли завдяки американському ленд-лізу союзники змогли завдати поразки гітлерівській Німеччині. Навіть вожді срср сталін та хрущов визнавали той факт, що якби не США, то радянська армія не здобула б перемогу.

Єдність міжнародної спільноти та ленд-ліз допомогли зупинити Гітлера. Зараз те ж саме, за словами Кислиці, допоможе зупинити й путіна. Як доказ українських зусиль постпред України згадав контрнаступ ЗСУ на Харківщині та Херсонщині.

Дипломат зауважив, що у росіян є багато галюцинацій. Тому Кислиця порадив відвезти російську делегацію на терапію, а росії – здатися для збереження життів своїх громадян та громадян України.

Це важкий стан. Однак дозвольте мені запропонувати, щоб ці симптоми вивчали й лікували не в цій залі. Їм потрібні інші фахівці. Можливо, менше ніж милю від штаб-квартири ООН на тій же Першій авеню. Тож везіть їх туди і просіть про терапію! Однак є лише один по-справжньому правильний шлях, щоб врятувати життя тисячам українських і фактично громадян росії. Тобто здатися і відійти! Якщо цього не станеться, ніяка терапія не допоможе,

– наголосив Кислиця.

Цікаво! Росія скликала термінове засідання Радбезу ООН щодо постачання західного озброєння Україні на тлі успішного контрнаступу ЗСУ на Півдні та на Харківщині. Однак постпред росії сєргєй небензя цинічно заявив, що нібито надання зброї Україні є "загрозою миру та безпеці", але загрозою насправді є росія, яка почала наймасштабнішу війну з часів Другої світової.

Цікаво – скабєєва осоромилася черговим абсурдом: дивіться відео