Кулеба зустрінеться із міністрами закордонних справ країн Африки, Близького Сходу, Карибського басейну, Латинської Америки та Європи. Також він поговорить із експертами Ради міжнародних відносин.

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Яким темам приділять увагу під час зустрічі

Президент Володимир Зеленський визначив для української делегації три пріоритети:

притягнення росії до міжнародної відповідальності за її злочини;

зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, зокрема збільшення постачань зброї та фінансової допомоги;

активізація відносин з країнами Глобального Півдня.

У Кулеби заплановані зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а також з главами МЗС у форматі Україна – Польща – Британія. Крім того, буде приділено увагу рекомендації щодо гарантій безпеки України.



Розклад Кулеби / МЗС

Зеленський виступить онлайн на сесії Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський зможе виступити перед Генеральною асамблеєю ООН в режимі відеозвернення. Промова запланована на 21 вересня. Російський посол в ООН виступив проти промови Зеленського. Крім росії, проголосували проти лише білорусь, Куба, Еритрея, Нікарагуа, Сирія, Північна Корея.

США не дали візи більшості членів російської делегації на Генасамблею ООН. Росія просила у Вашингтону 56 віз, але отримали схвалення лише на 24.

Чому росіянам дали візи

Політолог Тарас Семенюк розповів, що міністр закордонних справ росії сєргєй лавров отримав візу на поїздку до Нью-Йорку на Генасамблею ООН. Таку візу отримують навіть африканські диктатори, представники країн, які офіційно не визнані спонсорами тероризму.

Семенюк зазначив, що є спеціальні візи, які дозволяють відвідати лише Нью-Йорк , взяти участь у Генасамблеї ООН. Ці візи не дозволяють поїздок в інші американські міста. Саме такі і отримала російська делегація.

, взяти участь у Генасамблеї ООН. Ці візи не дозволяють поїздок в інші американські міста. Саме такі і отримала російська делегація. Крім того, росія може використати ООН як майданчик для пропаганди.

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