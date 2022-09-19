Кулеба зустрінеться із міністрами закордонних справ країн Африки, Близького Сходу, Карибського басейну, Латинської Америки та Європи. Також він поговорить із експертами Ради міжнародних відносин.
Цікаво Особливо важливі два пункти, – Зеленський пояснив, що чекає від Генасамблеї ООН
Яким темам приділять увагу під час зустрічі
Президент Володимир Зеленський визначив для української делегації три пріоритети:
- притягнення росії до міжнародної відповідальності за її злочини;
- зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, зокрема збільшення постачань зброї та фінансової допомоги;
- активізація відносин з країнами Глобального Півдня.
У Кулеби заплановані зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а також з главами МЗС у форматі Україна – Польща – Британія. Крім того, буде приділено увагу рекомендації щодо гарантій безпеки України.
Розклад Кулеби / МЗС
Зеленський виступить онлайн на сесії Генасамблеї ООН
Президент України Володимир Зеленський зможе виступити перед Генеральною асамблеєю ООН в режимі відеозвернення. Промова запланована на 21 вересня. Російський посол в ООН виступив проти промови Зеленського. Крім росії, проголосували проти лише білорусь, Куба, Еритрея, Нікарагуа, Сирія, Північна Корея.
США не дали візи більшості членів російської делегації на Генасамблею ООН. Росія просила у Вашингтону 56 віз, але отримали схвалення лише на 24.
Чому росіянам дали візи
- Політолог Тарас Семенюк розповів, що міністр закордонних справ росії сєргєй лавров отримав візу на поїздку до Нью-Йорку на Генасамблею ООН. Таку візу отримують навіть африканські диктатори, представники країн, які офіційно не визнані спонсорами тероризму.
- Семенюк зазначив, що є спеціальні візи, які дозволяють відвідати лише Нью-Йорк, взяти участь у Генасамблеї ООН. Ці візи не дозволяють поїздок в інші американські міста. Саме такі і отримала російська делегація.
- Крім того, росія може використати ООН як майданчик для пропаганди.