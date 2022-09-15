Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк. Це буде 77 Генасамблея ООН, росіяни будуть присутні.

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Візи дуже обмежені

Семенюк зазначив, що є спеціальні візи, які дозволяють відвідати лише Нью-Йорк, взяти участь у Генасамблеї ООН. Ці візи не дозволяють поїздок в інші американські міста. Саме такі візи отримала російська делегація.

Такі візи отримують і диктатори африканських країн. Тобто, це особлива процедура, яка працює суто на Генасамблею ООН,

– зауважив політолог.

Лавров використає ООН як майданчик для провокацій

Він продовжив, що лавров обов'язково поїде і використає ООН як майданчик для пропаганди, яку росія вже підготувала. Очевидно, що в кулуарах будуть говорити про війну, і, можливо, під час самої Генасамблеї будуть певні демарші.

"Коли лавров почне виступати, то цивілізовані країни мали б залишити Генасамблею ООН. Це був би правильний крок солідарності з нашою державою", – наголосив Семенюк.

Політолог додав, що слухати лаврова – огидно. Він представник країни, яка:

розв'язала війну проти незалежної держави;

окупувала незаконно території;

порушила всі правила, основоположником яких є Генасамблея ООН.

Ті, хто залишиться в залі, це будуть приховані союзники або країни, які називають себе нейтральними щодо війни росії з Україною,

– підкреслив він.

Візу лаврову не могли не дати

Семенюк розказав, що цю візу лаврову не могли не дати. Зокрема й через те, що росія офіційно не визнана спонсором тероризму.

"Дискусії щодо цього питання тривають. Я розумію аргументи сторін, які виступають "за" і які виступають "проти". Вони цілком логічні", – зазначив політолог.

Він зауважив, що аргументи тих, хто "проти" доволі зрозумілі. Вони не хочуть обрубувати всі дипломатичні зв'язки і так ставити під загрозу країни, які мають якусь економічну й торговельну співпрацю з росією. Яскравий приклад – Казахстан, який ключові угоди буде узгоджувати з США, а не з росією. Однак має зв'язки і з москвою.

Тоді проти нього теж треба застосувати так звані перехресні санкції, оскільки країна співдіє з державою-спонсором тероризму,

– підсумував Семенюк.

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