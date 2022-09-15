Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк. Це буде 77 Генасамблея ООН, росіяни будуть присутні.
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Візи дуже обмежені
Семенюк зазначив, що є спеціальні візи, які дозволяють відвідати лише Нью-Йорк, взяти участь у Генасамблеї ООН. Ці візи не дозволяють поїздок в інші американські міста. Саме такі візи отримала російська делегація.
Такі візи отримують і диктатори африканських країн. Тобто, це особлива процедура, яка працює суто на Генасамблею ООН,
– зауважив політолог.
Лавров використає ООН як майданчик для провокацій
Він продовжив, що лавров обов'язково поїде і використає ООН як майданчик для пропаганди, яку росія вже підготувала. Очевидно, що в кулуарах будуть говорити про війну, і, можливо, під час самої Генасамблеї будуть певні демарші.
"Коли лавров почне виступати, то цивілізовані країни мали б залишити Генасамблею ООН. Це був би правильний крок солідарності з нашою державою", – наголосив Семенюк.
Політолог додав, що слухати лаврова – огидно. Він представник країни, яка:
- розв'язала війну проти незалежної держави;
- окупувала незаконно території;
- порушила всі правила, основоположником яких є Генасамблея ООН.
Ті, хто залишиться в залі, це будуть приховані союзники або країни, які називають себе нейтральними щодо війни росії з Україною,
– підкреслив він.
Візу лаврову не могли не дати
Семенюк розказав, що цю візу лаврову не могли не дати. Зокрема й через те, що росія офіційно не визнана спонсором тероризму.
"Дискусії щодо цього питання тривають. Я розумію аргументи сторін, які виступають "за" і які виступають "проти". Вони цілком логічні", – зазначив політолог.
Він зауважив, що аргументи тих, хто "проти" доволі зрозумілі. Вони не хочуть обрубувати всі дипломатичні зв'язки і так ставити під загрозу країни, які мають якусь економічну й торговельну співпрацю з росією. Яскравий приклад – Казахстан, який ключові угоди буде узгоджувати з США, а не з росією. Однак має зв'язки і з москвою.
Тоді проти нього теж треба застосувати так звані перехресні санкції, оскільки країна співдіє з державою-спонсором тероризму,
– підсумував Семенюк.
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