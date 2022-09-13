Засідання відкрили генеральний секретар всесвітньої організації Антоніу Гутерреш та угорський дипломат Чаба Кереші, який головує на сесії.

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Що обговорюватимуть на сесії

Сесія триватиме рік. Порядок денний включає всі основні світові проблеми. Наприклад, зміну клімату, боротьбу з COVID-19 та іншими інфекціями, заборгованість країн, сучасні конфлікти та кризи.

Тиждень високого рівня пройде з 20 по 26 вересня. У Нью-Йорк прибудуть глави держав, урядів та міністри закордонних справ різних країн. Заплановані багатосторонні зустрічі.

21 вересня проведуть засідання з нагоди тридцятої річниці прийняття Декларації про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин.

26 вересня відбудеться засідання з нагоди Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

Головний меседж від України

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, яку тезу просуватиме Україна на Генасамблеї ООН. Зокрема, доноситиме до міжнародних лідерів, що розв’язана росією повномасштабна війна стосується усього світу.

Дипломат наголосив, марно намагатися пересидіти цю війну за ширмою нейтральності. Весь світ має об'єднатися довкола однієї мети – не допустити, щоб росія, яка, до речі, є постійним членом Ради Безпеки ООН, змогла безкарно порушити кордон іншої держави.

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