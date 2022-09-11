Постпред України Сергій Кислиця зауважив, що США вже давно забороняють російським дипломатам і російським делегаціям подорожувати на відстані понад 25 миль (40 кілометрів) від Нью-Йорка без затвердження Вашингтона.

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Кислиця вчергове потролив російську місію ООН, заявивши, що їм не потрібен евакуаційний коридор, адже Міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді зовсім недалеко.

Жодних штучних затримок, будь ласка – немає потреби вимагати евакуаційного коридору, JFK лише в 16 милях від російської місії в ООН: США вже давно забороняють російським дипломатам і російським делегаціям подорожувати на відстані понад 25 миль (40 км) від Нью-Йорка без затвердження Вашингтона,

– написав Кислиця.

Перед цим Кислиця запропонував російській делегації терапію

Під час засідання Радбезу ООН, яке відбулось 8 березня за ініціативою росії, Сергій Кислиця зауважив, що у росіян є багато галюцинацій. Він порадив відвезти російську делегацію на терапію, а росії – здатися для збереження життів своїх громадян та громадян України.

Він зауважив, що російські дипломати перебувають у важкому стані й симптоми, які присутні у росіян, повинні вивчати та лікувати не в залі ООН.

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