російські окупанти замінували ЗАЕС та обстрілюють її зі своєї зброї. Через ядерну загрозу зібралася Рада безпеки ООН, де росіяни у звичному для себе стилі почали брехати про "обстріли ЗСУ" та шантажувати цивілізований світ небезпекою. Нав'язати свої правила окупантам не вдається.

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Кислиця почав пояснювати росіянам "на пальцях"

Представник України в ООН Сергій Кислиця закликав увесь світ посилювати тиск на росію та вимагати від неї повної деокупації Запорізької АЕС. Окрім того, росіяни мають припинити будь-яку діяльність поблизу ядерного об'єкта та повернути його під контроль України.

Відхід із ЗАЕС не має бути "жестом доброї волі". Це обов'язок окупантів, який на них накладає міжнародне гуманітарне право. Я поясню росії "на пальцях", так, що навіть школяр зрозуміє,

– сказав Кислиця.

Представник України в ООН заявив, що росіяни повинні:

дозволити МАГАТЕ забезпечити місію негайно та без будь-яких умов;

розмінувати об'єкти Запорізької АЕС;

прибрати військових з території ЗАЕС, а також відвести свою зброю від об'єкта;

Кислиця також закликав усіх зупинити окупантів, адже радіаційний вітер буде небезпечний для країн по всій земній кулі.

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