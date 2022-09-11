Постпред Украины Сергей Кислица отметил, что США уже давно запрещают российским дипломатам и российским делегациям путешествовать на расстоянии более 25 миль (40 км) от Нью-Йорка без утверждения Вашингтона.

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Кислица в очередной раз потроллил российскую миссию ООН, заявив, что им не нужен эвакуационный коридор, ведь Международный аэропорт имени Джона Кеннеди совсем недалеко.

Никаких искусственных задержек, пожалуйста – нет необходимости требовать эвакуационного коридора, JFK всего в 16 милях от российской миссии в ООН: США уже давно запрещают российским дипломатам и российским делегациям путешествовать на расстоянии более 25 миль (40 км) от Нью-Йорка без утверждения Вашингтона,

– написал Кислица.

Перед этим Кислица предложил российской делегации терапию

Во время заседания Совбеза ООН, которое состоялось 8 марта по инициативе россии, Сергей Кислица отметил, что у россиян много галлюцинаций. Он посоветовал отвезти российскую делегацию на терапию, а россии – сдаться для сохранения жизней своих граждан и граждан Украины.

Он отметил, что российские дипломаты находятся в тяжелом состоянии и присутствующие у россиян симптомы должны изучать и лечить не в зале ООН.

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