Російські інформагентства повідомляють, що делегація росії в ООН, включаючи главу мзс сєргєя лаврова, таки отримала американські візи для участі в Генеральній асамблеї, пише 24 канал. Відтак, росія таки буде представлена на Генасамблеї ООН.

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Росіяни отримали візи в останній момент

Повідомляється, що росія очікує оперативного розв'язання питань логістики для прибуття своєї делегації на Генасамблею ООН.

Американське видання Politico пише, що американські візи прийшли росіянам "в останню хвилину". Зокрема, у неділю, 11 вересня, візи все ще не були видані.

Очільник російського мзс лавров заявив, що участь усіх делегацій повинен забзпечити генсек ООН.

Я попросив своїх колег більше не нагадувати про це США… Генеральний секретар ООН зобов'язаний забезпечити участь усіх делегацій у діяльності організації, включаючи Генеральну Асамблею. Подивимося,

– сказав прихвостень путіна.

Що відомо про Генасамблею ООН

Зауважимо, що о 15:00 за нью-йоркським часом стартувала 77 сесія Генасамблеї ООН. Чи прибула вже туди російська делегація на чолі з лавровим, наразі невідомо.

Відомо, що сесія Генасамблеї триватиме рік. На ній говоритимуть про зміни клімату, боротьбу з COVID-19 та міжнародні конфлікти.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця написав у твітері, що війна в Україні повинна закінчитися під час цієї сесії. Він закликав притягнути росію до відповідальності.

"Зробімо 77 ГА ООН сесією кінця безкарності та відновлення поваги до Статуту ООН. Вибір за вами, члени ООН!", – написав Кислиця.

Лавров і делегація росії запросили у США 56 віз

Росія запросила у США 56 віз, щоб сєргєй лавров та його делегація змогли поїхати до Нью-Йорка. Однак США не поспішали видавати візи представникам держави-терористки.

Через це посол росії в ООН василь небензя вже написав з цього приводу листа до генерального секретаря організації Антоніу Гутерреша. У листі небензя заявив, що це "викликає тривогу" та поскаржився, що США не видають візи росіянам.

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