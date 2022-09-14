Российские информагентства сообщают, что делегация россии в ООН, включая главу мида сергея лаврова, получила американские визы для участия в Генеральной ассамблее, пишет 24 канал. Следовательно, россия будет представлена на Генассамблее ООН.

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Россияне получили визы в последний момент

Сообщается, что россия ожидает оперативного решения вопросов логистики для прибытия своей делегации на Генассамблею ООН.

Американское издание Politico пишет, что американские визы пришли россиянам "в последнюю минуту". В частности, в воскресенье 11 сентября визы все еще не были выданы.

Глава российского мид лавров заявил, что участие всех делегаций должен обеспечить генсек ООН.

Я попросил своих коллег больше не напоминать об этом США… Генеральный секретарь ООН обязан обеспечить участие всех делегаций в деятельности организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим,

– сказал прихвостень путина.

Что известно о Генассамблее ООН

Заметим, что в 15.00 по нью-йоркскому времени стартовала 77 сессия Генассамблеи ООН. Прибыла ли уже туда российская делегация во главе с лавровым, пока неизвестно.

Известно, что сессия Генассамблеи продлится год. На ней будут говорить об изменениях климата, борьбе с COVID-19 и международных конфликтах.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица написал в твиттере, что война в Украине должна закончиться на этой сессии. Он призвал привлечь россию к ответственности.

"Сделаем 77 ГА ООН сессией конца безнаказанности и возобновление уважения к Уставу ООН. Выбор за вами, члены ООН!", – написал Кислица.

Лавров и делегация россии запросили в США 56 виз

Россия запросила в США 56 виз, чтобы сергей лавров и его делегация смогли поехать в Нью-Йорк. Однако США не спешили выдавать визы представителям государства-террористки.

Поэтому посол россии в ООН василь небензя уже написал по этому поводу письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу. В письме небензя заявил, что это "вызывает тревогу" и посетовал, что США не выдают визы россиянам.

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