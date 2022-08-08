Это значит, что он лично не отправится посетить мероприятие. Также не предполагается, что российский глава вообще будет выступать даже по видеосвязи. Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков в понедельник, 8 августа, передает 24 канал.

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Тот коротко и без объяснений сказал, что "поездка и выступление не планируются".

Вероятно, возглавит делегацию россии на 77-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел страны-агрессора сергей лавров. Как минимум, это следует из распоряжения, опубликованного сегодня на сайте правовой информации.

Также в состав делегации войдут заместитель главы мид россии сергей вершинин, председатель совета федерации по международным делам григорий карасин, постпред россии при ООН василий небензя и представитель госдумы леонид слуцкий.



Распоряжение россии / Скриншот

Напомним, что ежегодная сессия Генассамблеи запланирована на период с 20 по 26 сентября 2022 года. В ней традиционно примут участие главы государств, премьеры и министры 193 стран мира.

путин последний раз был на Генассамблее 10 лет назад

В последний раз путин присутствовал на открытии сессии Генассамблеи 10 лет назад, когда ООН исполнилось 60 лет. До этого он выступал там дважды – в 2003 году и на "саммите тысячелетия" в 2000 году.

Последние годы в Нью-Йорк летал министр иностранных дел россии сергей лавров.

А в 2009 году на Генассамблее выступал тогдашний российский президент дмитрий медведев.

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