Кислица подчеркнул, что если не прекратить войну сейчас, то цивилизованному миру со временем придется заплатить гораздо большую цену. Об этом украинский дипломат заявил на очередном заседании Совбеза ООН относительно ситуации в Украине, передает 24 канал.

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Кислица о необходимости остановить Россию

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций подчеркнул, что переход России к агрессивному фашистскому укладу уже давно подтвержден ее неспособностью удержаться от нападения на тех, кого страна-агрессор считает "легкой добычей". По его словам, это должен понять каждый и как можно быстрее.

Сергей Кислица подчеркнул, что сейчас Украина находится на передовой. При этом у нашего государства есть необходимая воля собственного политического руководства, решительность и храбрость своих армии и народа, а также беспрецедентная международная солидарность.

Если мы позволим Путину или его преемнику на троне в Кремле отрастить себе отрубленные когти, залитые кровью украинцев, следующая война неизбежна. И тогда цивилизованный мир заплатит втрое больше, чем сегодня. Так что давайте покончим с русским фашизмом сейчас!

– призвал украинский постпред в ООН.

К слову, украинский дипломат в очередной раз напомнил, что в Генассамблее никогда не было голосования относительно принятия России в Совбез на место Советского Союза после его развала более 30 лет назад. Он отметил, что нарушение устава организации в 1991 году переросло в цепочку трагических событий.

Представьте себе, в последний день перед Рождеством глава Совбеза, советский посол Воронцов, закрывает заседание Совета. Следующее заседание открывает тот же человек – о, чудо, – как представитель другой страны – России. Страны, которая в тот момент отсутствовала в Уставе ООН и вообще в списке стран-членов,

– добавил Кислица.

Дипломат отметил, что никакое официальное решение по этому вопросу не было принято, а президент Ельцин просто сообщил ООН о собственном единоличном решении, которое кто-то принял к исполнению без голосования и даже без публичного обсуждения. "Послу Воронцову просто удалось убедить генерального секретаря принять под елкой его верительные грамоты как представителя России", – подытожил Кислица.

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