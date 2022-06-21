Кислиця наголосив, що якщо не припинити війну зараз, то цивілізованому світу згодом доведеться заплатити набагато більшу ціну. Про це український дипломат заявив на черговому засіданні Радбезу ООН щодо ситуації в Україні, передає 24 канал.

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Кислиця про необхідність зупинити Росію

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй підкреслив, що перехід Росії до агресивного фашистського устрою вже давно підтверджений її неспроможністю утриматись від нападу на тих, кого країна-агресорка вважає "легкою здобиччю". За його словами, це повинен зрозуміти кожний і якнайшвидше.

Сергій Кислиця наголосив, що зараз Україна перебуває на передовій. При цьому наша держава має необхідну волю власного політичного керівництва, рішучість та хоробрість своїх армії і народу, а також безпрецедентну міжнародну солідарність.

Якщо ми дозволимо Путіну чи його наступнику на троні у Кремлі відростити собі відрубані кігті, залиті кров'ю українців, наступна війна – неминуча. І тоді цивілізований світ заплатить утричі більше, ніж сьогодні. Тож давайте покінчимо з російським фашизмом зараз!

– закликав український постпред в ООН.

До слова, український дипломат вкотре нагадав, що у Генасамблеї ніколи не було голосування щодо прийняття Росії у Радбез на місце Радянського Союзу після його розвалу понад 30 років тому. Він зауважив, що порушення статуту організації у 1991 році переросло у ланцюжок трагічних подій.

Уявіть собі, в останній день перед Різдвом голова Радбезу, радянський посол Воронцов, закриває засідання Ради. Наступне засідання відкриває та ж сама людина – о, диво, – як представник іншої країни – Росії. Країни, яка у той момент була відсутня у Статуті ООН і взагалі у списку країн-членів,

– додав Кислиця.

Дипломат зазначив, що жодного офіційного рішення стосовно цього питання не було прийнято, а президент Єльцин просто повідомив ООН про власне одноосібне рішення, яке хтось прийняв до виконання без голосування та навіть без публічного обговорення.

"Послу Воронцову просто вдалося переконати генерального секретаря прийняти під ялинкою його вірчі грамоти, як представника Росії", – підсумував Кислиця.

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