Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что у путина есть еще много агентов среди президентов мира. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Внимание путин разочарован в Шольце, Макроне, Драги и у него новый главный по перемирию, – Пионтковский

В частности, бывший Федеральный канцлер Германии Герхард Шредер приезжал к путину и снова озвучивал тезисы в стиле российской пропаганды.

Более того, даже президент Мексики Андрес Мануэль Лопес, о котором не так много говорят в нашем инфопространстве, призвал к пермирию. Он предложил прекратить все военные конфликты и торговые войны не менее чем на 5 лет и согласовать перемирие. Однако подчеркнул, что начать должна почему-то именно Украина.

Почему президент Мексики предложил начать именно с Украины? В мире много войн, почему Украина? И почему прекратить войны на 5 лет? Давайте за 5 лет освободим все оккупированные территории в мире,

– предположил Шейтельман.

Агенты путина

"К сожалению, это серьезная проблема. Это мощный ресурс путина, который он питал много лет. Я уверен, что президента Мексики попросили это сделать. Очевидно, что это была прямая просьба кремля. У путина есть много агентов в мире среди лидеров государств", – добавил специалист.

Среди других, политтехнолог назвал не только президента Мексики, но и Сербии или того же Шредера или Орбана. Есть и многие бывшие политики, которые делают громкие прокремлевские заявления.

Сейчас идет массовая информационная атака на Украину и мир, а на дипломатическом фронте июль – самый тяжелый месяц, подытожил политтехнолог.

у путина много агентов среди президентов мира: смотрите видео

Кстати, российский публицист Андрей Пионтковский рассказал 24 каналу, что разочаровавшись в Эммануэле Макроне, Олафе Шольце и Марио Драги, владимир путин решил назначить нового главного по перемирию и остановке огня – это президент Турции Реджеп Эрдоган.