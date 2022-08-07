Об этом сообщил 24 каналу белорусский журналист, оппозиционер Франак Вячорка. По его словам, есть всего несколько воинских частей, которые держали в хорошем состоянии для картинки.

Кстати лукашенко притворяется миротворцем, – Вячорка предположил, ждать ли сейчас наступления беларуси

"Сейчас лукашенко нечего предложить путину"

Вячорка заявил, что на протяжении 28 лет режима лукашенко инвестировал в свою защиту, то есть в службу безопасности президента, в КГБ, но не вкладывался в армию.

Он думал, что путин его всегда защитит. И сейчас ему даже нечего предложить путину,

– заметил белорусский журналист.

По его словам, большинство военной техники было на консервации на протяжении нескольких десятков лет. Лишь несколько воинских частей, бригад находятся в хорошем состоянии, чтобы показывать классные видеоролики о том, как сильна белорусская армия.

Вячорка отметил, что россияне, зайдя в феврале и марте на территорию беларуси, не пользовались ее техникой. Они просто ставили свои подразделения возле воинских частей и даже не допускали белорусов к участию, потому что им не доверяли.

В каком состоянии находится белорусская армия: смотрите видео

Большой ли оклад у белорусских силовиков

белорусский оппозиционер рассказал, что оплата труда у белорусских силовиков разная и зависит от того, что именно они делают. Военные срочной службы – это ничего не получающие рабы. Офицеры-контрактники или сержанты-контрактники получают небольшие деньги – примерно пару сотен долларов зарплаты.

Но, если говорить о защите лукашенко, собственно, это КГБшники, служба охраны президента, там зарплаты двойные-тройные от среднего. И им доплачивают тоже за участие в разных специальных операциях,

– заявил Вячорка.

Он добавил, что за разгоны протестных акций, например, платили посуточно. В некоторых случаях говорилось о сотнях долларов в день.

Обратите внимание! россия ставит перед собой задачу растянуть возможности украинской армии, в том числе и наступательные. Генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос считает, что оккупанты для того и расшатывают ситуацию вдоль белорусско-украинской границы.

Угроза для Украины из беларуси: что известно

белоруссия стала союзником россии в войне против Украины. По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, российские оккупанты подтягивают дополнительное вооружение на белорусскую территорию.

Неспокойной остается ситуация вблизи границы Украины с белоруссией. В стране-прислужнице россии силы специальных операций продолжают проверять свою боевую готовность.

Учитывая продолжение маневров армии беларуси возле украинских границ, в Генеральном штабе ВСУ отмечают, что не стоит забывать об опасности с этого направления.

Достойно внимания – беларусь продолжает помогать россиянам: смотрите видео