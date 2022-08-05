Об этом отмечают в утренней сводке Генштаба от 5 августа. В ведомстве подчеркивают, что враг продолжает поддерживать определенную активность на границе с Украиной .

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Усиленно охраняют границу

Согласно сводки, подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задания от командования. Речь идет об усиленной охране отрезка границы между Беларусью и Украиной в Брестской и Гомельской областях.

Кроме того, идет проведение проверки боевой готовности. Его наблюдают в частях сил специальных операций страны, руководимой недодиктатором лукашенко.

Да и в принципе это вся актуальная информация, которая касалась бы Волынского и Полесского направлений. В последнее время эксперты сходятся во мнении, что Беларусь таки не решится напасть на Украину. Но к вероятной угрозе на Севере в нашем государстве все равно серьезно готовятся.