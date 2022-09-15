Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. Это будет 77 Генассамблея ООН, россияне будут присутствовать.

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Визы очень ограничены

Семенюк отметил, что есть специальные визы, позволяющие посетить только Нью-Йорк, принять участие в Генассамблее ООН. Эти визы не разрешают поездок в другие американские города. Именно такую визу получила российская делегация.

Такие визы получают и диктаторы африканских стран. То есть, это особая процедура, которая работает исключительно на Генассамблею ООН,

– заметил политолог.

Лавров использует ООН как площадку для провокаций

Он продолжил, что лавров обязательно поедет и использует ООН как площадку для пропаганды, которую уже подготовила россия. Очевидно, что в кулуарах будут говорить о войне и, возможно, во время самой Генассамблеи будут определенные демарши.

"Когда лавров начнет выступать, то цивилизованные страны должны покинуть Генассамблею ООН. Это был бы правильный шаг солидарности с нашим государством", – подчеркнул Семенюк.

Политолог добавил, что слушать лаврова отвратительно. Он представитель страны, которая:

развязала войну против независимого государства;

оккупировала незаконно территории;

нарушила все правила, основателем которых является Генассамблея ООН.

Те, кто останется в зале, это будут скрытые союзники или страны, которые называют себя нейтральными по поводу войны россии с Украиной,

– подчеркнул он.

Визу лавровую не могли не дать

Семенюк рассказал, что эту лавровую визу не могли не дать. В том числе и потому, что россия официально не признана спонсором терроризма.

"Дискуссии по этому вопросу продолжаются. Я понимаю аргументы сторон, которые выступают "за" и выступают "против". Они вполне логичны", – отметил политолог.

Он отметил, что аргументы тех, кто "против" достаточно понятны. Они не хотят обрубать все дипломатические связи и так ставить под угрозу страны, имеющие какое-либо экономическое и торговое сотрудничество с россией. Яркий пример – Казахстан, который ключевые соглашения будет согласовывать с США, а не с россией. Однако имеет связи с москвой.

Тогда против него тоже нужно применить так называемые перекрестные санкции, поскольку страна содействует с государством-спонсором терроризма.

– подытожил Семенюк.

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