Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. Это будет 77 Генассамблея ООН, россияне будут присутствовать.
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Визы очень ограничены
Семенюк отметил, что есть специальные визы, позволяющие посетить только Нью-Йорк, принять участие в Генассамблее ООН. Эти визы не разрешают поездок в другие американские города. Именно такую визу получила российская делегация.
Такие визы получают и диктаторы африканских стран. То есть, это особая процедура, которая работает исключительно на Генассамблею ООН,
– заметил политолог.
Лавров использует ООН как площадку для провокаций
Он продолжил, что лавров обязательно поедет и использует ООН как площадку для пропаганды, которую уже подготовила россия. Очевидно, что в кулуарах будут говорить о войне и, возможно, во время самой Генассамблеи будут определенные демарши.
"Когда лавров начнет выступать, то цивилизованные страны должны покинуть Генассамблею ООН. Это был бы правильный шаг солидарности с нашим государством", – подчеркнул Семенюк.
Политолог добавил, что слушать лаврова отвратительно. Он представитель страны, которая:
- развязала войну против независимого государства;
- оккупировала незаконно территории;
- нарушила все правила, основателем которых является Генассамблея ООН.
Те, кто останется в зале, это будут скрытые союзники или страны, которые называют себя нейтральными по поводу войны россии с Украиной,
– подчеркнул он.
Визу лавровую не могли не дать
Семенюк рассказал, что эту лавровую визу не могли не дать. В том числе и потому, что россия официально не признана спонсором терроризма.
"Дискуссии по этому вопросу продолжаются. Я понимаю аргументы сторон, которые выступают "за" и выступают "против". Они вполне логичны", – отметил политолог.
Он отметил, что аргументы тех, кто "против" достаточно понятны. Они не хотят обрубать все дипломатические связи и так ставить под угрозу страны, имеющие какое-либо экономическое и торговое сотрудничество с россией. Яркий пример – Казахстан, который ключевые соглашения будет согласовывать с США, а не с россией. Однако имеет связи с москвой.
Тогда против него тоже нужно применить так называемые перекрестные санкции, поскольку страна содействует с государством-спонсором терроризма.
– подытожил Семенюк.
Семенюк об участии российских дипломатов в Генассамблее ООН: смотрите видео
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