Про це заявив Генсек ООН Антоніу Гутерреш в інтерв'ю кремлівським пропагандистам. За його словами, зустріч залежить від бажання Зеленського та путіна.

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В ООН не бачать перспективи зустрічі найближчим часом

Антоніу Гутерреш зазначив, що зараз перспектива зустрічі Зеленського та путіна є дуже далекою. Головною причиною Генсек ООН назвав те, що обидва президенти стоять на своїх позиціях. Володимир Зеленський говорить про деокупацію всіх території України, а путін продовжує повторювати мантри про "цілі", які він хоче виконати. Щоправда, уже незрозуміло, які цілі у кремля – вони змінюються зі швидкістю відступу окупантів.

Однак Генсек висловив сподівання на те, що зустріч таки відбудеться, хоч реальність поки що показує, що це ще неможливо.

Якщо міркувати реалістично, то ми все ще далекі від цієї можливості (зустрічі Зеленського і путіна – 24 канал) і, ймовірно, буде важко провести прямі переговори між президентами,

– наголосив Гутерреш.

Україна відмовилася від перемовин з росією

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну відбулася низка зустрічей представників делегацій обох сторін. Перемовини проводили у білорусі та Туреччині. Однак у квітні після деокупації Київщини та того, що світ побачив у Бучі, Україна відмовилася від перемовин.

У вересні на тлі успішного контрнаступу ЗСУ кремль вирішив запропонувати Україні відновити переговори. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що від цього Україна відмовилася і наголосила, що перемовини відновлять лише після того, як Київ досягне своїх військових цілей. Політикиня підкреслила, що зараз у нашої країни більше важелів впливу, ніж у росії.

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