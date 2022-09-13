Це пов'язано з успіхами ЗСУ на фронті. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

До теми У росії вже ниють, що хочуть переговорів

Коли Україна піде на переговори

Стефанішина наголосила, що Україна почне переговори лише після того, як досягне своїх військових цілей. Київ зараз має більше важелів впливу, ніж москва.

Політикиня не сумнівається, що тимчасово окуповані Донбас та Крим повернуться під контроль України. Вона закликала Європу запровадити додаткові санкції проти росії.

росія захотіла перемовин: що відомо

Після успішного контрнаступу ЗСУ тези про перемовини в росії почули лунати частіше. Міністр закордонних справ росії сергій лавров сказав, мовляв, кремль не відмовляється від переговорів з Україною. Ба більше, був навіть натяк на погрози та залякування

У росії вирішили навіть почали називати свої "умови" Києву.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна зараз не погодиться на переговори з росією. Він додав, що новий умовний "Мінськ-3" може знищити державу.

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