Про це в інтерв'ю 24 каналу ексклюзивно заявив радник голови Офісу Президент Михайло Подоляк. Він наголошує, що перемовини з росією у теперішніх умовах повторять для України сумнозвісний період Руїни.

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Чому не можна зараз вести перемовини з росією

За словами Подоляка, окупанти не просто так постійно вкидають думку, що потрібно змусити Україну сісти за стіл переговорів. Вони хочуть закріпити за собою нещодавно окуповані території. А далі – просто добивати державу.

Якщо ми сьогодні зафіксуємо за умовним "Мінськом-3" нову лінію розмежування, то отримаємо не Україну, а сумнозвісну Руїну, – наголошує Михайло Подоляк.

Наслідки для України від таких перемовин будуть катастрофічними. Ось лише кілька потенційних варіантів, що буде у такому разі далі:

росія вважатиме, що перемогла.

росія постійно провокуватиме та погрожуватиме Україні щодо наступного етапу війни, загострення тощо.

щодо наступного етапу війни, загострення тощо. росія не відмовиться від подальших планів щодо окупації усієї Чорноморської акваторії.

усієї Чорноморської акваторії. З України поїдуть усі гроші. Ніхто не буде інвестувати в державу , яка "завмерла" у повномасштабній війні.

, яка "завмерла" у повномасштабній війні. Люди не будуть повертатися. Ніхто не захоче їхати, до прикладу, Харків чи Миколаїв, де у будь-який момент можуть відновитися обстріли.

Подоляк наголошує – держава почне різко занепадати. Україна не зможе відновити експортний потенціал в сільському господарстві, металургії, хімії тощо. Будуть проблеми з електроенергією, адже Запорізька АЕС перебуватиме під контролем окупантів.

Виникне величезна кількість проблем. Тому оці всі розмови про переговори, які потрібно вже розпочинати – це фактично розмови про те, щоб Україна перестала існувати. Якщо не через війну, то через швидкий занепад, – підкреслив Михайло Подоляк.

Якщо переговори будуть, але Україна відкине ультиматуми росії

За словами Подоляка, це також нічого не дасть Україні, а лише погіршить ситуацію. Умовно росія вимагатиме відкинути претензії на Херсон та інші окуповані території. Звісно, що Україна на таке взагалі не погодиться.

Важливо! Повне інтерв’ю з радником голови Офісу Президента Михайлом Подоляком – дивіться на ютубі 24 каналу о 18:00.

Цілком можливо, що на час перемовин буде певне перемир'я на фронті. Коли Україна побачить, що домовитися з росією на адекватних умовах неможливо, то доведеться відновлювати бойові дії. І тоді окупанти почнуть масово істерити, що Україна зацікавлена у війні.

"Уявимо, що переговорний процес триває 7 днів. За цей час окупанти показово не вестимуть обстріл територій – буде певне затишшя. Коли ми відмовимося від вимог росії, то будемо відновлювати бойові дії. І що скаже росія? Вони істерично кричатимуть у всіх європейських ЗМІ, що пішли на перемир'я, а Україна хоче воювати. І нібито всі наслідки, які будуть, – це провина України. Нам це потрібно?" – пояснює Михайло Подоляк.

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Нагадаємо, на думку експосла США в НАТО та колишнього спецпредставника США в Україні Курта Волкера, зараз вести адекватні переговори з росією нереалістично. Адже путін буквально хоче захопити Україну.