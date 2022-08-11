Об этом в интервью 24 каналу эксклюзивно заявил советник главы Офиса Президент Михаил Подоляк. Он отмечает, что переговоры с россией в нынешних условиях повторят для Украины печально известный период Руины.

Важно В течение 2 – 3 месяцев "небольшая детонация" будет сопровождать склады россии, – Подоляк

Почему нельзя сейчас вести переговоры с россией

По словам Подоляка, оккупанты не просто так постоянно вбрасывают мнение, что нужно заставить Украину сесть за стол переговоров. Они хотят закрепить за собой оккупированные территории. А дальше – просто добивать государство.

Если мы сегодня зафиксируем по условному "Минску-3" новую линию разграничения, то получим не Украину, а печально известную Руину, – отмечает Михаил Подоляк.

Последствия для Украины от таких переговоров будут катастрофическими. Вот несколько потенциальных вариантов, что будет в таком случае дальше:

россия будет считать, что победила.

россия будет постоянно провоцировать и угрожать Украине относительно следующего этапа войны, обострения и т.д.

относительно следующего этапа войны, обострения и т.д. россия не откажется от дальнейших планов по оккупации всей Черноморской акватории.

всей Черноморской акватории. С Украины уедут все деньги. Никто не будет инвестировать в государство , которое "замерло" в полномасштабной войне.

, которое "замерло" в полномасштабной войне. Люди не будут возвращаться. Никто не захочет ехать, например, Харьков или Николаев, где в любой момент могут возобновиться обстрелы.

Подоляк отмечает – государство начнет резко приходить в упадок. Украина не сможет восстановить экспортный потенциал в сельском хозяйстве, металлургии, химии и т.д. Будут проблемы с электроэнергией, ведь Запорожская АЭС будет находиться под контролем оккупантов.

Возникнет множество проблем. Поэтому все эти разговоры о переговорах, которые нужно уже начинать – это фактически разговоры о том, чтобы Украина перестала существовать. Если не из-за войны, то из-за быстрого упадка, – подчеркнул Михаил Подоляк.

Если переговоры будут, но Украина отвергнет ультиматумы россии

По словам Подоляка, это тоже ничего не даст Украине, а лишь усугубит ситуацию. Условно россия потребует отвергнуть претензии на Херсон и другие оккупированные территории. Конечно, Украина на такое вообще не согласится.

Важно! Полное интервью с советником главы Офиса Президента Михаилом Подоляком – смотрите на ютубе 24 канала в 18:00.

Вполне возможно, что на время переговоров будет определенное перемирие на фронте. Когда Украина увидит, что договориться с россией на адекватных условиях невозможно, придется возобновлять боевые действия. И тогда оккупанты начнут массово истерить, что Украина заинтересована в войне.

"Представим, что переговорный процесс длится 7 дней. За это время оккупанты показательно не будут вести обстрел территорий – будет определенное затишье. Когда мы откажемся от требований россии, то будем возобновлять боевые действия. И что скажет россия? Они будут истерически кричать во всех европейских СМИ, что пошли на перемирие, а Украина хочет воевать. И вроде бы все последствия, которые будут, – это вина Украины. Нам это нужно?” – объясняет Михаил Подоляк.

Смотрите интервью с Михаилом Подоляком на ютубе 24 канала

Напомним, по мнению экс-посла США в НАТО и бывшего спецпредставителя США в Украине Курта Волкера, сейчас вести адекватные переговоры с россией нереалистично. Путин ведь буквально хочет захватить Украину.