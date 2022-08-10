Об этом экс-посол США в НАТО и бывший спецпредставитель США в Украине сообщил в эфире всеукраинского телемарафона. Волкер подчеркнул, что Киеву нужно быть особенно жестким в позиции относительно Крыма.

Между тем, Германия передала Украине еще 4 Gepard и много другой поддержки

путин не настроен на переговоры с Киевом, – Волкер

путин не хочет вести переговоры, он хочет захватить украинскую территорию. Украинцы свою территорию не отдадут. Некоторые на Западе отделяют Крым от остальной Украины, поэтому нужно быть очень в этом твердыми,

– объяснил Волкер.

Экс-пецпредставитель США убежден: Крым – это такая же часть Украины, как, например, Киевская область. Никаких причин для того, чтобы российские войска остались на полуострове, нет, они должны быть выведены так же, как из Донбасса, так и других регионов Украины.

Против россии сильно действуют санкции, – Волкер

Против российской экономики мощно действуют санкции. Однако для этого нужно время, а сказать, сколько точно – не может никто, добавил Волкер.

Военная сила россии – ослаблена, экономика – ослаблена, она теряет энергетический рынок. Украина постоянно получает оружие, ее население – самоотверженное. Тренды – в пользу Украины,

– уточнил Волкер.

Читайте также Эксперт назвал важные направления информационной войны для Украины

Переговоры между Украиной и россией: последние новости

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, переговоры с россией сейчас бессмысленны. Да и положения Стамбульского коммюнике больше не актуальны.

Переговоры, говорит Подоляк, можно возобновлять тогда, когда россия потерпит несколько тактических поражений на поле боя.

В Офисе Президента говорят, что аппетиты москвы могут возрасти в ходе переговорного процесса.

Смотрите в видео – принципиальное задание по освобождению Херсона: