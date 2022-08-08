россия станет более агрессивной, если получит желаемое

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что консенсус сейчас найти невозможно.

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Для россии очень важно закрепить за собой захваченные территории. Для Украины дискуссия в этих условиях невозможна. Если переговоры состоятся сегодня, россия захочет закрепить Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

– подчеркнул Подоляк.

По его словам, это означает, что аппетиты россии возрастут, и через некоторое время война продолжится. В таком случае россия станет гораздо более агрессивной на европейском рынке и уровень жизни европейцев упадет.

Если россия не проиграет, она будет продолжать провоцировать Европу в таких анклавах, как Приднестровье, Грузия и Северный Казахстан.

– отметил политик.

Именно поэтому важно изгнать российские войска с Украины, чтобы москва изменила свою агрессивную политическую систему.

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Что нужно Украине, чтобы возобновить переговоры с россией

Ранее Подоляк говорил, что Украине нужно иметь правильную переговорную позицию, а состоит она из нескольких составляющих:

дальнобойной артиллерии, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить российскую логистику;

противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы защитить города;

ударных беспилотников;

бронетехники для контрнаступлений.

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