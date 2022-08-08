росія стане агресивнішою, якщо отримає бажане

Таку думку в інтерв'ю висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що консенсус зараз знайти неможливо.

До теми У кремлі не збираються закінчувати війну проти України шляхом переговорів, – США в ООН

Для Росії вкрай важливо закріпити за собою захоплені території. Для України дискусія в цих умовах неможлива. Якщо переговори відбудуться сьогодні, росія захоче закріпити Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області,

– наголосив Подоляк.

За його словами, це означатиме, що апетити росії зростуть, і через деякий час війна продовжиться. У такому випадку росія стане набагато агресивнішою на європейському ринку і рівень життя європейців впаде.

Якщо Росія не програє, вона буде продовжувати провокувати Європу в таких анклавах, як Придністров'я, Грузія і Північний Казахстан,

– зазначив політик.

Саме тому важливо вигнати російські війська з України, аби москва змінила свою агресивну політичну систему.

Читайте також Щодня отримуємо ці "знаки": Кулеба прокоментував бажання росії до переговорів із Україною

Що потрібно Україні, щоб відновити переговори з росією

Раніше Подоляк казав, що Україні потрібно мати правильну переговорну позицію, а складається вона з кількох складових:

далекобійної артилерії, РСЗВ та ATAСMS, щоб знищити російську логістику;

протиповітряної та протиракетної оборони, щоб захистити міста;

ударних безпілотників;

бронетехніки для контрнаступів.

Це може вас зацікавити – що відбувається на фронті станом на 8 серпня: відео