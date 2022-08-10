Все эти информационные войны проходят через умы людей. Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
Важно россияне говорят на оккупированных территориях, что "Украину поделили и там в обращении злотый"
Он пояснил, что важно расположить в свою пользу еще и людей, проживающих в третьих странах – Европе, США.
Мы так же боремся за хорошее настроение американцев по отношению к нам. Каждый день. За хорошее настроение европейских стран по отношению к нам – всех без исключения. Чтобы где-то на каком-то моменте не сложилось недоверие,
– сообщил Иван Ступак.
"Если есть какие-то маленькие кусочки недоверия, их нужно обязательно погасить, чтобы их вообще не было. То есть постоянно нужно создавать хорошие взаимоотношения и это большая информационная кампания, которая работает постоянно – 24 на 7", – добавил Ступак.
Он отметил, что невозможно останавливаться ни на секунду, поскольку россияне подхватят и начнут работать уже против нас – настраивать европейцев против украинцев, разгонять свои нарративы, свои сценарии.
"Как мы видели с Amnesty International, которые говорили, что украинцам вроде бы доверять нельзя, все оружие они теряют, только 30% доходит до фронтов. Куда остальные уходят — неизвестно. То есть с этим постоянно надо бороться", — отметил Иван Ступак.
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