Такое мнение советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк выразил в интервью. Он подчеркнул, что в первые месяцы войны президент Владимир Зеленский не раз говорил, что он готов лично разговаривать с путиным.

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Переговоры с россией пока не актуальны

Для того чтобы можно было продолжить переговоры, россия должна получить на поле боя ряд существенных тактических поражений. Тогда, по мнению Подоляка, оккупанты смогут адекватно воспринимать переговорный процесс.

Если вы хотите, чтобы мы действительно сели и говорили о чем-то, нужно сначала доказать силой, что Украина мощнее с военной точки зрения, с точки зрения стратегии и тактики и с точки зрения управления военной операцией, чем россия. Тогда можно вести переговоры,

– объяснил советник ОП.

Также Михаил Подоляк отметил, что считает невозможным возвращение к Стамбульскому коммюнике. По его мнению, эмоциональный фон в нашей стране сильно изменился, потому что украинцы видели слишком большое количество военных преступлений.

Именно поэтому украинское общество наверняка не согласится, потому что будет понимать, что если за эти преступления не будет ответственности со стороны россии, то они в том или ином виде будут продолжаться на территории Украины.

Поэтому коммюнике, предложенное в Стамбуле, должно пройти определенный апгрейд,

– подчеркнул Подоляк.

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Переговоры Украины и россии: последние новости

Украина приостановила переговоры с россией из-за того, что москва ставила ультиматумы нашему государству. Украинская делегация в Стамбуле представила россии свои предложения по окончанию войны, однако представители страны-агрессора их отвергли.

В кремле не собираются заканчивать войну против Украины путём переговоров. В ООН говорят, что конфликт будет продолжаться и приведет к еще большему обострению продовольственного кризиса в мире. Глава миссии США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что нет никаких признаков того, что россия готова принять дипломатическое решение.

Бывший канцлер Германии и верный друг путина Герхард Шрёдер заявил, что россия готова к переговорам. По его словам, разблокирование украинского экспорта зерна на переговорах в Стамбуле может стать первым шагом к предстоящим мирным соглашениям.

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