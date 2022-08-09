Таку думку радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк висловив в інтерв'ю. Він наголосив, що у перші місяці війни президент Володимир Зеленський не раз говорив, що він готовий особисто розмовляти з путіним.

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Переговори з росією наразі не актуальні

Для того, щоб можна було продовжити переговори росія має отримати на полі бою низку суттєвих тактичних поразок. Тоді, на думку Подоляка, окупанти зможуть адекватно сприймати переговорний процес.

Якщо ви хочете, щоб ми дійсно сіли та говорили про щось, то потрібно спочатку довести силою, що Україна потужніша з військової точки зору, з точки зору стратегії й тактики та з точки зору управління військовою операцією, ніж росія. Тоді можна вести переговори,

– пояснив радник ОП.

Також Михайло Подоляк зауважив, що вважає неможливим повернення до Стамбульського комюніке. На його думку, емоційний фон у нашій країні дуже змінився, бо українці бачили занадто велику кількість воєнних злочинів.

Саме тому українське суспільство, напевно, не погодиться, бо буде розуміти, що якщо за ці злочини не буде відповідальності з боку росії, то вони у тому чи іншому вигляді будуть продовжені на території України.

Тому комюніке, яке було запропоноване в Стамбулі, має пройти певний апгрейд,

– наголосив Подоляк.

До теми путін готовий до переговорів, тільки називати їх треба інакше

Переговори України та росії: останні новини

Україна призупинила переговори з росією через те, що москва ставила ультиматуми нашій державі. Українська делегація у Стамбулі представила росії свої пропозиції щодо закінчення війни, однак представники країни-агресорки їх відкинули.

У кремлі не збираються закінчувати війну проти України шляхом переговорів. В ООН кажуть, що конфлікт триватиме і призведе до ще більшого загострення продовольчої кризи у світі. Голова місії США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що немає жодних ознак того, що росія готова прийняти дипломатичне рішення.

Колишній канцлер Німеччини та вірний друг путіна Герхард Шредер заявив, що росія готова до переговорів. За його словами, розблокування українського експорту зерна на переговорах у Стамбулі, може стати першим кроком до майбутніх мирних угод.

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