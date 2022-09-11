Пропагандисти вже не знають, як міняти свої пластини і щось пояснювати. Натомість путінські посіпаки продовжили своє ниття про переговори, інформує 24 канал.

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Окупантам захотілось переговорів

Про перемовини вкотре почав казати міністр закордонних справ росії сергій лавров. Пропагандисти брали у нього інтерв'ю.

Путінський поплічник, як ні в чому не бувало, знову нахабно каже, що росія не відмовляється від переговорів з Україною.

Ба більше, був навіть натяк на погрози та залякування. Мовляв, чим більше відкладається процес, тим складніше буде домовитись.

Складніше буде тільки для росії. Адже окупанти бояться, бо наша перемога вже близько. Натомість їхня поразка та падіння імперії також станеться швидко.

Фантазії росіян про переговори

Окупанти вже не тільки фантазують про те, що треба сідати за стіл переговорів. Вони вже хочуть переговорів із Заходом. Звісно, що мають намір все перекрутити так, ніби цивілізований світ не може без росії. Насправді ж, ворогу треба позбутись санкцій, які нещадно нищать його економіку.

У росії вирішили навіть називали свої "умови" Києву для переговорів. Ба більше, москва нібито чекає, поки українська сторона сама запропонує сісти за стіл переговорів.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна у жодному разі не піде на переговори з росією у теперішній ситуації. Адже новий умовний "Мінськ-3" може буквально знищити державу.

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