Пропагандисты уже не знают, как менять свои пластинки и что-либо объяснять. В то же время путинские приспешники продолжили свое нытье о переговорах, информирует 24 канал.

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Оккупантам захотелось переговоров

О переговорах еще раз начал говорить министр иностранных дел россии сергей лавров. Пропагандисты брали у него интервью.

Путинский приспешник, как ни в чем не бывало, снова нагло говорит, что россия не отказывается от переговоров с Украиной.

Более того, был даже намек на угрозы и запугивание. Мол, чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться.

Сложнее будет только для россии. Ведь оккупанты боятся, потому что наша победа уже близко. Их поражение и падение империи также произойдет быстро.

Фантазии россиян о переговорах

Оккупанты уже не только фантазируют о том, что нужно садиться за стол переговоров. Они уже хотят переговоры с Западом. Конечно, намерены все перекрутить так, будто цивилизованный мир не может без россии. На самом же деле врагу нужно избавиться от санкций, которые беспощадно уничтожают его экономику.

В россии решили даже называли свои "условия" Киеву для переговоров. Более того, москва якобы ждет, пока украинская сторона сама предложит сесть за стол переговоров.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина ни в коем случае не пойдет на переговоры с россией в нынешней ситуации. А ведь новый условный "Минск-3" может буквально уничтожить государство.

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