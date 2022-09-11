Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Николай Давидюк. Ранее он рассказал о том, как провалилась российская агентура в Великобритании.

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Очень важно быть замеченными

Давидюк отметил, что у Украины сейчас "окно возможностей", которое нужно не потерять. Очень важно быть замеченными в мире. Не звучать в плане коррупции и т.д., а говорить громкими победами, озвучивать европейские ценности.

Тогда мы вырвемся из этой бедной зоны и войдем в разряд богатых, зажиточных, успешных стран. Потому что сейчас мы в третьей зоне. Однако карты складываются в нашу пользу. Нам необходимо совершить прыжок,

– заметил политолог.

"Окно возможностей" далось очень тяжело

Он добавил, что "окно возможностей" далось очень тяжело. Через войну, через кровь, через пот. Сейчас время Украины в мире, и этим нужно воспользоваться. В частности, чтобы потом радоваться, что мы вступили в Евросоюз, и с болью вспоминать время нынешнее, потому что оно очень тяжелое.

"Мне когда-то профессор в Гарварде сказал, что у овцы, которая идет в стаде последней, есть один шанс в жизни быть первой. Когда стадо разворачивается. Так что мы были последними, а теперь мы первые", – подытожил политолог.

Давидюк о том, что у Украины сейчас "окно возможностей", которым нужно воспользоваться: смотрите видео

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