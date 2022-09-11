Таку думку 24 каналу озвучив політолог Микола Давидюк. Раніше він розповів про те, як провалилась російська агентура у Великій Британії.
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Дуже важливо бути поміченими
Давидюк зазначив, що в України зараз "вікно можливостей", яке треба не втратити. Дуже важливо бути поміченими в світі. Не звучати в плані корупції тощо, а гомоніти гучними перемогами, озвучувати європейські цінності.
Тоді ми вирвемось з цієї бідної зони й увійдемо в розряд багатих, заможних, успішних країн. Бо нині ми в третій зоні. Однак карти складаються на нашу користь. Нам необхідно зробити стрибок,
– зауважив політолог.
"Вікно можливостей" далось дуже важко
Він додав, що "вікно можливостей" далось дуже важко. Через війну, через кров, через піт. Нині час України в світі, й цим треба скористатись. Зокрема, щоб потім радіти, що ми вступили в Євросоюз, і з біллю згадувати час нинішній, бо він надзвичайно важкий.
"Мені колись професор у Гарварді сказав, що у вівці, яка йде у стаді останньою, є один шанс у житті бути першою. Коли стадо розвертається. Тож, ми були останніми, а тепер ми перші", – підсумував політолог.
Давидюк про те, що в України зараз "вікно можливостей", яким треба скористатись: дивіться відео
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