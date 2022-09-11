Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Раніше він розказав, про "схему" фрідмана, який хотів "занести" в український банк 1 мільярд доларів.
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Росія може використовувати британські тренди проти неї
Давидюк зазначив, що росія буде намагатись розхитати ситуацію у Великій Британії. Зокрема, використовуватиме тренди проти країни.
Тренд незалежності Шотландії дуже сильний. Однак війна в Україні відкинула цей тренд далеко назад. Усі дивляться й захоплюються, як Україна бореться,
– зауважив політолог.
Він додав, що у російській вертикалі нині взагалі немає часу для того, аби вигадувати щось нове. Бо вже навіть у війні з Україною, яку вона розпочала, росія вже не атакує, а захищається. Атакуємо ми. Ми звільняємо території.
Британія винесла уроки
Політолог розповів, що свого часу колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон ставив на голосування питання виходу країни з Євросоюзу, аби воно провалилось. Однак кремлівська агентура попрацювала на те, аби розірвати стосунки Німеччини й Британії всередині однієї організації. Велика Британія вийшла з Євросоюзу, а росія отримала змогу загравати з Німеччиною.
"Нині ж ніяких передумов для успішних дій російської агентури немає. Зміна прем'єр-міністра пройшла легко, зміна королеви на короля пройшла легко. Вони навіть не встигнули туди втрутитись", – наголосив він.
Давидюк продовжив, що крім усього, російського олігарха Абрамовича вигнали з Лондона, так само як ще купу агентів. На Лондон кремль нині політично вплинути не може. Британія зрозуміла загрози росії для Європи й світу, тож діє дуже жорстко, сильно й упевнено.
Якби Британія була в Євросоюзі, допомога була б ще більша
На думку політолога, якби Велика Британія залишилась б у складі Євросоюзу, то допомога була б ще більшою. І від країни, і від усієї Європи. Зараз, коли Франція й Німеччина намагаються гальмувати темпи допомоги, а Литва й Польща титанічними зусиллями її виборюють, Британія дуже б допомогла.
Британія давала своє лідерство. Крім внутрішнього ресурсу, який би вона давала, у неї б ще було політичне лідерство над усією Європою,
– підсумував він.
Давидюк про російську агентуру у Великій Британії: дивіться відео
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