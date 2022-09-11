Так, до посольства люди продовжують приносити квіти, малюнки, лампадки, передає 24 канал. А ще там зібралися пластуни, адже Єлизавета ІІ сама була скауткою.

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Українці вдячні Єлизаветі ІІ за стійку позицію

Кожен українець під час повномасштабного вторгнення збагнув, хто йому друг, а хто – ні. І от Єлизавету ІІ без сумніву можна було називати хорошою подругою як нашої держави, так і кожного громадянина. А все тому, що вона висловлювала тверду позицію, а також була солідарна з британцями.

Вони ж, своєю чергою, беззаперечно підтримують та допомагають нам у ці непрості часи. Та й сама Її величність завжди захищала демократію та свободи. Те, про що в росії можуть лише мріяти.

Я нещодавно приїхав зі Сходу і це найменше, що я можу зробити у відповідь на підтримку Збройним Силам України,

– розповів 19-річний Іван, котрий бере участь в акції.

Єлизавета ІІ сама була скауткою

Щоб вшанувати Єлизавету ІІ прийшли представники київського осередку "Пласту". А все тому, що королева Великої Британії свого часу була скаутом. Ба більше, вона займалася також наставницькою діяльністю.

До посольства прийшли, щоб вшанувати Єлизавету ІІ / Фото Ніка Тимченка

Для кожного пластуна це – особливий церемоніал, адже королева Британії Єлизавета ІІ була представницею скаутського руху, вона була виховницею. Так само як і ми – пластуни в Україні – займаємося вихованням молодого покоління, вона займалася тим самим у своїй країні,

– розповіла пластунка Руслана Філімонова.

Нагадаємо, що Єлизавета ІІ відійшла у вічність 8 вересня у 97-річному віці. У своїй зворушливій промові принц Вільям наголосив, що світ втратив лідера, а він – бабусю.

Напередодні ми розповідали, як українці приносять квіти до британського посольства у Києві. Це вони роблять на знак солідарності з британським народом. Нагадаємо, що у Великій Британії оголосили 10-денний траур у зв'язку зі смертю Єлизавети ІІ.

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