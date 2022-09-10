До посольства Великої Британії в Києві наші співгромадяни масово несуть квіти на знак вдячності Єлизаветі II. За підтримку та усі теплі слова українцям уже подякувала пані посол Сполученого Королівства Мелінда Сіммонс.

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Як українці вшановують пам'ять Єлизавети II

Дякую Україні за квіти й за всі добрі слова. Серед вторгнення стільки доброти та співчуття,

– написала у своєму твітері Сіммонс.

Як покійна королева підтримувала нашу державу

Від початку війни у 2014-му році Велика Британія є союзником України. Єлизавета II неодноразово висловлювалась про допомогу нашій державі:

виступаючи на відкритті нової сесії парламенту у 2016, королева заявила, що питання України є одним із важливих пріоритетів;

Її Величність завжди вітала нашу державу з Днем Незалежності – підписання листівок президентам стало традицією;

також у перші дні після 24 лютого Єлизавета II зробила щедру пожертву на Гуманітарний заклик DEC України.

У травні цього року монарх Британії зробила одну із найважливіших заяв про те, що уряд її держави відіграватиме провідну роль у захисті демократії:

У ці складні часи мій уряд відіграватиме провідну роль у захисті демократії та свободи в усьому світі, включаючи продовження підтримки народу України.

Нагадаємо, що у липні оголосив про відставку прем'єр Британії Борис Джонсон. На своїй посаді він, як і королева, підтримував нашу державу.

Однак українцям засмучуватися не варто: новий король Сполученого Королівства Чарльз III і нова прем'єрка Ліз Трасс рішуче налаштовані щодо росії та готові допомагати Україні.

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