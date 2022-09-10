В посольство Великобритании в Киеве наши сограждане массово несут цветы в благодарность Елизавете II. За поддержку и все теплые слова украинцам уже поблагодарила г-жа посол Соединенного Королевства Мелинда Симмонс.
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Как украинцы чтят память Елизаветы II
Спасибо Украине за цветы и за все добрые слова. Среди вторжения столько доброты и сострадания,
– написала в своем твиттере Симмонс.
Как покойная королева поддерживала наше государство
С начала войны в 2014 году Великобритания является союзником Украины. Елизавета II неоднократно высказывалась о помощи нашему государству:
- выступая на открытии новой сессии парламента в 2016 году, королева заявила, что вопрос Украины является одним из важных приоритетов;
- Ее Величество всегда поздравляла наше государство с Днем Независимости – подписание листовок президентам стало традицией;
- также в первые дни после 24 февраля Елизавета II сделала щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины.
В мае этого года монарх Британии сделала одно из важнейших заявлений о том, что правительство ее государства будет играть ведущую роль в защите демократии:
В эти сложные времена мое правительство будет играть ведущую роль в защите демократии и свободы во всем мире, включая продолжение поддержки народа Украины.
Напомним, что в июле объявил об отставке премьер Великобритании Борис Джонсон. В своей должности он, как и королева, поддерживал наше государство.
Однако украинцам огорчаться не стоит: новый король Соединенного Королевства Чарльз III и новый премьер Лиз Трасс решительно настроены по отношению к россии и готовы помогать Украине.
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