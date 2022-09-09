Ситуация, когда новый король развернул бы курс на помощь Украины в какую-то другую сторону, совершенно невозможен в Великой Британии. Об этом в эфире 24 канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Новый король будет поддерживать Украину

Специалист отмечает, что Великобритания – это страна институтов. Более того, монархического института, который является вполне последовательным, а в противном случае не удержался бы столько веков.

Потому, безусловно, ничего изменить нельзя. Что произойдет после смерти королевы? Начнем с премьер-министра Лиз Трасс. Ее назначила королева. Это было последним действием королевы в ее должности. Последней,

– подчеркивает Михаил Шейтельман.

По его словам, это очень важно ментально и духовно. Следовательно, на Лиз Трасс возложена огромная ответственность – ее ответственность выросла в разы.

"На нее возложена ответственность за последнее решение королевы. Она не очередной премьер, которого завтра можно заменить. Нет, королева, умирая, назначила ее. В этом есть определенная символичность", – объясняет политтехнолог.

Поэтому он убежден, что Лиз Трасс эту символичность тоже будет воспринимать как определенный знак сверху, а потому будет огромным союзником Украины.

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Чарльз ІІІ скоро посетит Киев

Михаил Шейтельман убежден, что вскоре после восшествия на престол Чарльз ІІІ приедет в Киев. Более того, это произойдет прямо во время войны.

Давайте подумаем: человек приходит к власти после очень длительного периода ожидания, когда многие уже и не верили. Сколько было ситуаций, когда он мог отречься от престола,

– рассказывает политтехнолог.

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По его словам, за этот период ожидания многие скептики говорили, что принц Чарльз едва не "разрушает монархию". Поэтому теперь ему нужно красиво зайти на престол.

"Я не смог придумать для него более красивое восхождение на престол, чем визит в Киев. Это было бы очень круто", - резюмировал специалист.

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