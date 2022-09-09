Ситуація, коли б новий король розвернув курс на допомогу України в якусь іншу сторону, абсолютно неможливий у Великій Британії. Про це в ефірі 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

Варто знати Єлизавета II померла: все, що відомо зараз

Новий король підтримуватиме Україну

Фахівець наголошує, що Велика Британія – це країна інституцій. Ба більше, монархічного інституту, який є цілком послідовним, а в іншому разі не втримався б стільки століть.

Тому, безумовно, нічого змінити не можна. Що відбудеться після смерті королеви? Почнемо з прем'єр-міністерки Ліз Трасс. Її призначила королева. Це було останньою дією королеви на її посаді. Останньою,

– наголошує Михайло Шейтельман.

За його словами, це дуже важливо ментально й духовно. Відтак на Ліз Трасс покладена величезна відповідальність – її відповідальність виросла в рази.

"На неї покладена відповідальність за останнє рішення королеви. Вона не черговий прем'єр, якого завтра можна замінити. Ні, королева, помираючи, призначила її. У цьому є певна символічність", – пояснює політтехнолог.

Тому він переконаний, що Ліз Трасс цю символічність теж сприйматиме як певний "знак згори", а тому буде величезним союзником України.

Шейтельман про контрнаступ ЗСУ та "Рамштайн-5": дивіться відео

Чарльз ІІІ невдовзі відвідає Київ

Михайло Шейтельман переконаний, що невдовзі після сходження на престол Чарльз ІІІ приїде в Київ. Ба більше, це відбудеться просто під час війни.

Давайте подумаємо: людина приходить до влади після дуже тривалого періоду очікування, коли багато хто вже й не вірив. Скільки було ситуацій, що він міг зректися престолу,

– розповідає політтехнолог.

А пам'ятаєте? Як майбутній король Британії танцював український гопак: фото з Чарльзом III підкорило мережу

За його словами, за цей період очікування багато скептиків говорили, що принц Чарльз ледь не "руйнує монархію". Тому тепер йому необхідно красиво зайти на престол.

"Я не зміг придумати для нього більш красивого сходження на престол, ніж візит у Київ. Це було б дуже круто", – резюмував фахівець.

Чарльз ІІІ – майбутній король