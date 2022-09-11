Відкрив це особливе засідання після смерті монархині спікер палати громад сер Ліндсей Хойл. А другим склав присягу член парламенту, який найдовше керував ним – сер Пітер Боттомлі. Також це зробила колишня міністерка Тереза Мей.

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Присягу королю Чарльзу III могли не проводити

Насправді депутати зібралися радше, щоб вшанувати покійну королеву Єлизавету ІІ на другий день після її смерті. Адже після кожних загальних виборів британські депутати приносять присягу не одному монарху.

Після похорону її величності у всіх почесних членів буде можливість скласти присягу або дати заяву. Немає ніяких процедурних вимог для цього,

– сказав сер Ліндсей.

Річ у тім, що в тексті обов'язкової промови вказано: члени парламенту клянуться у вірності не лише чинному монарху, а й спадкоємцям і наступникам королеви. Такі слова проголошують після обрання на посади. Тобто їм не обов'язково було робити це знову.

Важливо! Якщо представники парламенту після обрання не складуть присягу, вони не можуть зайняти свої місця, виступати в дебатах, голосувати та навіть отримати зарплату.



Момент присяги новому королю / Фото Парламенту Великої Британії

Що сказала Трасс у промові

Прем'єрка була однією з перших, хто прийняв обітницю. Вона сказала: "Клянуся всемогутнім Богом, що буду вірною Його Величності Королю Чарльзу, його спадкоємцям і наступникам, згідно із законом, нехай допоможе мені Бог".

Як ще віддали шану покійній королеві

Після складання присяги депутати також використали момент і віддали шану Єлизаветі ІІ. Вони згадували в промовах про покійного монарха. Багато депутатів використовували розповідати кумедні, а часом і емоційні історії про мудрість, почуття гумору та вміння королеви розслабляти людей. Загалом на цій сесії, яка тривала два дні, виступив 321 депутат.

Із завершальною промовою виступила лідерка Палати громад Пенні Мордаунт. Вона високо оцінила "відданість обов'язку" та державній службі королеви.

Наша велика королева довірила всім нам живу спадщину тріумфу й подолання лиха, бадьорості над викликами, самовідданості й рішучості. Вона покинула нас, її цінності залишилися з нами. Її приклад змушує нас залишатися вірними нашому королю та нашій країні. Боже, бережи короля,

– сказала пані Мордаунт.

Після цього парламент перервав роботу на період національного трауру. Він триватиме на всій території Об'єднаного Королівства до 21 вересня.

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