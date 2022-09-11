Про що Трасс говорила з Макроном

У Єлисейському палаці повідомили, що Еммануель Макрон і Ліз Трасс у розмові зосередились на підтримці України та реагуванні на наслідки війни на продовольчу безпеку та ціни на енергоносії.

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Водночас у британському уряді розповіли, що Трасс і Макрон погодилися з цінністю міцних відносин Британії та Франції.

Також сторони наголосили на подальшій співпраці з подолання енергетичної кризи, яку спричинила війна путіна, а також іншим питанням безпеки, оборони й стратегічного значення.

Повідомляється, що Трасс і Макрон домовилися провести зустріч.

Розмова Трасс і Моравецьким

Щодо розмови з прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким, то в уряді Британії повідомили, що темою розмови також була Україна.

Моравецький і Трасс обговорили шляхи зміцнення двосторонніх відносин, зокрема в контексті співпраці на підтримку народу України.

У канцелярії польського прем'єра повідомили, що розмова стосувалася питань європейської безпеки, посилення східного флангу НАТО, енергетичного шантажу росії та шляхів усунення його наслідків.

Як відомо, 5 вересня Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії, після чого сталася новою прем'єркою Великої Британії. На цій посаді Трасс замінила Бориса Джонсона.

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