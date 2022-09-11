О чем Трасс говорила с Макроном

В Елисейском дворце сообщили, что Эммануэль Макрон и Лиз Трасс в разговоре сосредоточились на поддержке Украины и реагировании на последствия войны на продовольственную безопасность и цены на энергоносители.

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В то же время в британском правительстве рассказали, что Трасс и Макрон согласились с ценностью крепких отношений Британии и Франции.

Также стороны отметили дальнейшее сотрудничество по преодолению энергетического кризиса, вызванного войной путина, а также другим вопросам безопасности, обороны и стратегического значения.

Сообщается, что Трасс и Макрон договорились провести встречу.

Разговор Трасс и Моравецким

Что касается разговора с премьером Польши Матеушем Моравецким, то в правительстве Британии сообщили, что темой разговора также была Украина.

Моравецкий и Трасс обсудили пути укрепления двусторонних отношений, в частности, в контексте сотрудничества в поддержку народа Украины.

В канцелярии польского премьера сообщили, что разговор касался вопросов европейской безопасности, усиления восточного фланга НАТО, энергетического шантажа россии и путей устранения его последствий.

Как известно, 5 сентября Лиз Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии, после чего стала новым премьером Великобритании. В этой должности Трасс заменила Бориса Джонсона.

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