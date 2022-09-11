Таку думку 24 каналу озвучив політолог Микола Давидюк. Раніше розповідалось про те, чому в росії мовчать олігархи, які втратили мільярди через путінську агресію.
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Простою мовою це називається "розвод"
Давидюк зазначив, що схема з заведенням грошей – це "розвод" для України. Фрідман хоче "завести" 1 мільярд доларів, ніби-то для медицини. Потім за це вимагатиме зняття санкцій.
Це буде прецедент – зняття санкцій з боку Євросоюзу, за яке проситиме Україна,
– зауважив політолог.
За його словами, Україна вже просила зняти санкції з Абрамовича, просто це лишилось не поміченим. Реакція Євросоюзу буде зрозумілою.
"Він запитає, чи ми нормальні. Ви кажете накладіть санкції, надайте зброю, а тоді зніміть санкції з російського олігарха, бо він вам дав 1 мільярд", – наголосив Давидюк.
Інфраструктуру України розбили на 700 мільярдів доларів
За інформацією Дениса Шмигаля, інфраструктуру України розбили на 700 мільярдів доларів. Давидюк підкреслив, що цей 1 мільярд не врятує. Це пастка від росіян.
Хочуть увести 1 мільярд, щоб потім не заарештовували російські гроші, які підуть нам на відновлення. Росія напряму виплачувати репарації не захоче, й нам треба буде заарештувати російські гроші в Європі, щоб потім ними покрити свої витрати,
– сказав політолог.
Він додав, якщо ми попросимо зняти санкції з російських грошей, то знайдеться велика кількість країн, яка скаже, що з усього зніматиме санкції.
Щось подібне вони постійно закидають
Давидюк зазначив, що подібні речі з боку росії відбуваються часто. Фрідман хотів громадянство – не вдалось. Тепер пропонує 1 мільярд доларів – не виходить. Що буде далі? 20 мільярдів доларів?
"Так само нам не цікавий їхній фонд відбудови. Нам треба, щоб їхні гроші були заморожені й переправлені в бюджет України", – зауважив політолог.
Він продовжив, що й російські олігархи Україні взагалі не треба. Війна йде за те, щоб звільнитись з цієї російської колонії.
Вони хочуть купити країну за 1 мільярд доларів. Хоча розбили її на 700 мільярдів доларів, і ця сума ще зростає. Ось, що вони мають заплатити,
– підсумував Давидюк.
Давидюк назвав реальні причини, чому Фрідман хоче "завести" 1 мільярд доларів: дивіться відео
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