Взимку Київ має зробити все, аби вже весною країна була повністю готовою до перемовин. Про це президент заявив на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

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Для ЄС буде честю прийняти державу, яка перемагає, – Зеленський

Глава держави зазначив, що завершення об'єднання Європи неможливе без України.

Cаме за цю зиму ми маємо зробити абсолютно все, щоб навесні сказати: ми повністю готові до початку переговорів щодо членства України у Євросоюзі. Це буде історичний момент, історичний час, коли для Європи буде честю прийняти нашу державу. Державу, яка перемагає,

– наголосив Зеленський.

Які вимоги повинна виконати Україна

Заявку на членство в Євросоюзі Україна подала 28 лютого. 23 червня ЄС ухвалив історичне рішення – надав Україні статус кандидата на членство в ЄС. Тепер наш уряд планує до кінця року виконати низку вимог, які перед Києвом поставили європейські чиновники. За словами віцепрем'єр-міністерки з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, 70% цих вимог вже виконані.

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Водночас Угоду про асоціацію неможливо виконати на 100%, адже вона достатньо стара. Переговори по ній завершилися у 2009 році, то ж деякі зобов'язання вже не актуальні. Українські урядовці визначили для себе перелік із 107 актів, які слід реалізувати.

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