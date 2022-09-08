Україна повинна реалізувати політичні рекомендації для того, щоб переходити до перемовин щодо вступу в ЄС. Про це розповіла віце-прем'єр-міністерка з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

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Чи виконає Україна вимоги ЄС до кінця 2022 року

Українська міністерка додала, що наша сторона чекає швидшого вирішення питання членства України у ЄС.

Ми приїхали в Брюссель із чітким планом, розумінням того, що до кінця року ми виконуємо свою домашню роботу і хочемо, щоб Брюссель готувався до того, що ми почнемо вимагати початку перемовин, коли завершимо виконання рекомендацій,

- сказала Стефанішина.

На сьогодні Україна на 70% виконала вимоги від Євросоюзу. Відповідна статистика оновлюється в останні два пленарні тижні. Як зауважила Стефанішина, Угоду про асоціацію неможливо виконати на 100%, адже вона достатньо стара. І переговори по ній завершилися у 2009 році. Тобто деякі зобов'язання не є актуальними, деякі зобов'язання більш широкі.

Тому Україна визначила для себе перелік із 107 актів, які потрібно реалізувати. Відповідний звіт згодом представлять Єврокомісії.

Україну запросять на перший саміт Європейської політичної спільноти: що відомо

Рада ЄС у червні на саміті у Брюсселі схвалила запропоновану Францією ідею створення Європейської політичної спільноти. Мета нового форуму – надати платформу для політичного діалогу та співробітництва. Президент Франції Еммануель Макрон під час переговорів із послами минулого тижня заявив, що новий європейський політичний форум збиратиметься кожні шість місяців.

Представник ЄС заявив, що запрошення на саміт незабаром будуть розіслані. Очікується, що їх отримають лідери Норвегії, Швейцарії, Ісландії, Ліхтенштейну, Великої Британії, України, Молдови, Грузії, Туреччини, Вірменії, Азербайджану.

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