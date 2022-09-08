Рада ЄС у червні на саміті у Брюсселі схвалила запропоновану Францією ідею створення Європейської політичної спільноти. Мета нового форуму – надати платформу для політичного діалогу та співробітництва.

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Що відомо про новий форум

Саміт включатиме країни, які прагнуть вступити в ЄС, а також ті, які не мають наміру цього робити і залишаються поза блоком.

Незабаром будуть розіслані запрошення на саміт, який має відбутися 6-7 жовтня у Празі за участі лідерів шести західнобалканських країн. Очікується, що їх отримають лідери Норвегії, Швейцарії, Ісландії, Ліхтенштейну, Великої Британії, України, Молдови, Грузії, Туреччини, Вірменії, Азербайджану,

– повідомив представник ЄС.

Президент Франції Еммануель Макрон під час переговорів із послами минулого тижня заявив, що новий європейський політичний форум збиратиметься кожні шість місяців. Макрон додав, що новий форум є доповненням, а не альтернативою процесу вступу в ЄС.

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Зеленський запропонував провести в Києві Саміт майбутнього: що про це відомо

Президент України Володимир Зеленський запропонував провести наступного року в Києві Саміт майбутнього під егідою ООН. За його словами, це було б символічно провести такий форум в Україні, "де зараз вирішується, чи буде майбутнє взагалі". Президент наголосив, що мовиться про ситуацію на Запорізькій АЕС, у наших морських портах, на Донбасі, в Криму".

Глава держави переконаний у тому, що таким чином разом світ зможе збудувати спільне майбутнє.

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