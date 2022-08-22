Перші деталі розповів президент Володимир Зеленський під час свого традиційного звернення до українців, передає 24 канал.

Важливо Хочемо зробити акцент на одній людині, – у МЗС розкрили нові деталі саміту Кримської платформи

Зеленський зазначив, що до нового формату вже долучилися:

Польща,

Угорщина,

Румунія,

Словаччина,

держави Балтії.

Поступово залучимо й інші країни. У форматі "Київської ініціативи" робота відбувається на рівні зовнішньополітичних радників глав держав. З боку України – це Андрій Сибіга, Андрій Єрмак,

– пояснив український лідер.

За його словами, цей формат дасть нам змогу посилити взаємодію в регіоні, спільний захист наших інтересів, передусім безпекових. Це дуже перспективна лінія нашої роботи на євроатлантичному напрямку.

Крім того, Володимир Зеленський згадав і про іншу ініціативу Кримську платформу. Він зазначив, що Україна вже повністю готова до проведення другого саміту.

"Цьогоріч саміт буде ще сильнішим, ніж торік, – і за складом учасників, і за тематикою обговорень. Ми значно розширюємо формат Кримської платформи", – анонсував президент.

Зверніть увагу! Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня. Захід проходитиме в онлайн-режимі.

Які питання обговорюватимуть на саміті Кримської платформи:

роль окупації Криму та наслідки, які ми колективно маємо як нація.

розширюватимуть контекст окупацією Півдня, яким межує з Кримом;

окремою темою буде Чорне та Азовські моря та свободу судноплавства та продовольча небезпека як наслідок;

подальші кроки щодо порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини. Мовитиметься про політв'язнів, тиск на українців та кримських татар;

посилення політики невизнання та посилення санкцій.

Раніше постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева розповіла 24 каналу, що на саміті говоритимуть, зокрема, про використання анексованого Криму як військової бази для окупації Півдня України та звільнення самого півострова. Так, констатують використання Криму як військової бази протягом 8 років.