Первые детали рассказал президент Владимир Зеленский во время своего традиционного обращения к украинцам, передает 24 канал.

Важно Хотим сделать акцент на одном человеке, – в МИД раскрыли новые детали саммита Крымской платформы

Зеленский отметил, что к новому формату уже присоединились:

Польша,

Венгрия,

Румыния,

Словакия,

государства Балтии.

Равномерно привлечем и другие страны. В формате "Киевской инициативы" работа проходит на уровне внешнеполитических советников глав государств. Со стороны Украины – это Андрей Сибига, Андрей Ермак,

– объяснил украинский лидер.

По его словам, этот формат позволит нам усилить взаимодействие в регионе, общую защиту наших интересов, прежде всего безопасных. Это очень перспективная линия нашей работы по евроатлантическому направлению.

Кроме того, Владимир Зеленский упомянул и о другой инициативе Крымской платформы. Он отметил, что Украина уже полностью готова к проведению второго саммита.

"В этом году саммит будет еще сильнее, чем в прошлом, – и по составу участников, и по тематике обсуждений. Мы значительно расширяем формат Крымской платформы", – анонсировал президент.

Обратите внимание! Саммит Крымской платформы состоится 23 августа. Мероприятие будет проходить в онлайн-режиме.

Какие вопросы будут обсуждаться на саммите Крымской платформы:

роль оккупации и последствия, которые мы коллективно имеем как нация.

будут расширять контекст оккупации Юга, который граничит с Крымом;

отдельной темой будет Черное и Азовское моря и свобода судоходства и продовольственная опасность как следствие;

дальнейшие шаги по нарушению международного гуманитарного права и прав человека. Будет речь о политзаключенных, давлении на украинцев и крымских татар;

усиление политики непризнания и ужесточение санкций.

Ранее постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала 24 каналу, что на саммите будут говорить, в частности, об использовании аннексированного Крыма в качестве военной базы для оккупации Юга Украины и освобождения самого полуострова. Так, констатируют использование Крыма как военной базы в течение 8 лет.