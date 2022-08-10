Об этом в эфире 24 канала рассказала Эмине Джапарова – первый заместитель министра иностранных дел Украины. Она раскрыла детали, как пройдет Крымская платформа в этом году.

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По ее словам, это будет второй саммит. Он будет проходить в онлайн-режиме.

Главными темами будут:

роль оккупации и последствия, которые мы коллективно имеем как нация.

"Ведь именно оккупация Крыма, которая начиналась в 2014 году, и безнаказанность для режима путина из-за оккупации Крыма, а дальше – Донбасса, имеют последствия. Как собственно, и эта полномасштабная война", – отметила Джапарова.

будут расширять контекст оккупации Юга, который граничит с Крымом;

отдельной темой будет Черное и Азовское моря и свобода судоходства и продовольственная опасность как следствие;

дальнейшие шаги по нарушению международного гуманитарного права и прав человека. Будет речь о политзаключенных, давлении на украинцев и крымских татар;

усиление политики непризнания и ужесточение санкций.

Отдельно подчеркну, что на Крымской платформе хотим сделать акцент на одном человеке, который в прошлом году стал жертвой саммита и участия в саммите. Это заместитель руководителя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, несмотря ни на что, не боялся выражать свою позицию,

– подчеркнула Джапарова.

Сразу после участия в саммите 2021 года в его доме провели обыски и обвинили в диверсии и посадили за решетку. Сейчас идет "кукольный суд".

Что еще в этом году будут обсуждать на саммите Крымской платформы

Ранее постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала 24 каналу, что на саммите будут говорить, в частности, об использовании аннексированного Крыма в качестве военной базы для оккупации Юга Украины и освобождения самого полуострова.

Так констатируют использование Крыма как военной базы в течение 8 лет.

Ташева добавила, что тем достаточно, но ключевое – это деоккупация полуострова . Этот вопрос должен обсуждаться на самом высоком уровне глав государств.