Совет ЕС в июне на саммите в Брюсселе одобрил предложенную Францией идею создания Европейского политического сообщества. Цель нового форума – предоставить платформу для политического диалога и сотрудничества.

Важно Приехали: в кремле уже сомневаются, что путин поедет на саммит G20 – из-за безопасности

Что известно о новом форуме

Саммит будет включать страны, стремящиеся вступить в ЕС, а также те, которые не намерены этого делать и остаются вне блока.

В скором времени будут разосланы приглашения на саммит, который должен пройти 6-7 октября в Праге с участием лидеров шести западнобалканских стран. Ожидается, что их получат лидеры Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Украины, Молдовы, Грузии, Турции, Армении, Азербайджана,

– сообщил представитель ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с послами на прошлой неделе заявил, что новый европейский политический форум будет собираться каждые шесть месяцев. Макрон добавил, что новый форум является дополнением, а не альтернативой процессу вступления в ЕС.

Важно Зеленский рассказал о новом формате "Киевская инициатива": какие страны присоединились

Зеленский предложил провести в Киеве Саммит будущего: что об этом известно

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в следующем году в Киеве Саммит будущего под эгидой ООН. По его словам, это было бы символично провести такой форум в Украине, "где сейчас решается, будет ли будущее вообще". Президент подчеркнул, что речь идет о ситуации на Запорожской АЭС, наших морских портах, на Донбассе, в Крыму.

Глава государства убежден в том, что таким образом мир сможет построить общее будущее.

Вас может заинтересовать – какое оружие получит Украина от США: видео