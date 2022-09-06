Пройшло засідання Ради асоціації Україна – ЄС: підсумки

Представники ЄС засудили російське вторгнення в Україну та наголосили на тому, що й надалі підтримуватимуть український народ. Зустріч відбулася під співголовуванням Дениса Шмигаля, прем'єр-міністра України, та Жозепа Борреля, глави європейської дипломатії.

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Під час зустрічі Україна висловила вдячність за попередні пакети обмежувальних заходів ЄС та наголосила на необхідності сприяння процесу посилення обмежувальних заходів ЄС проти росії. Україна також закликала вжити заходів у сфері візової політики.

За що хвалили Київ

Рада асоціації привітала приєднання України до Нової спільної транзитної системи (НСТС) з 1 жовтня 2022 року;

ЄС привітав постійну залученість України у виконанні своїх зобов'язань у секторі телекомунікаційних послуг, що у разі повного виконання спричинить входження цієї сфери до режиму внутрішнього ринку;

Рада привітала підписання спільної заяви операторів зв'язку, зареєстрованих в ЄС та в Україні, щодо їх скоординованих зусиль для забезпечення та стабілізації доступного або безплатного роумінгу, а також міжнародних дзвінків між ЄС та Україною;

Також привітали приєднання українського регулятора до роботи Органу європейських регуляторів електронних комунікацій та його допоміжної агенції;

Рада асоціації привітала успішну синхронізацію електромережі України з континентальною європейською мережею. Рада визнала значний прогрес України у впровадженні ключового енергетичного законодавства ЄС. Звернули увагу і на наявність величезних потужностей зі зберігання газу в підземних сховищах газу України.

Рада асоціації привітала зусилля ядерного регулятора та оператора України щодо забезпечення безпечної експлуатації та виробництва енергії на українських атомних електростанціях.

Також Рада привітала підписання угоди про приєднання України до Програми LIFE з метою розв'язання проблем зміни клімату та навколишнього середовища.

Реформи в Україні

На засідання нагадали, що членство України в ЄС залежить від її власних заслуг та запровадження реформ. В ЄС привітали вже досягнутий прогрес України у торгівлі, екології, електроніці, митній, фіскальній, енергетичній та транзитній сферах. Але уряд закликали пришвидшити процес.

Зокрема, Україні порадили:

завершити конкурс для призначення нового директора НАБУ;

запровадити реформу КСУ та забезпечити прозорий процес відбору суддів;

завершити реформу нормативно-правової бази для національних меншин;

продовжити кроки по запровадженню Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі;

розширити співпрацю у кібернетичній сфері.

Поговорили й про підтримку України

На засіданні Рада обговорила фінансову допомогу та надання Україні 9,5 мільярда євро, включаючи 2,6 мільярда євро в рамках Європейського фонду миру. ЄС запевнив, що виділить решту коштів з пакета макрофінансової допомоги, який ухвалили ще в травні.

Також сторони привітали рішення про виділення кредитних коштів Євроінвестбанку у розмірі 1 мільярду 59 мільйонів євро для покриття пріоритетних потреб.

Рада асоціації ще привітала додаткову фінансову підтримку в розмірі 26,2 мільйона євро для України в нових міжрегіональних програмах на 2021 – 2027 роки, а також гнучкіші правові положення щодо поточних програм співробітництва з ЄС.

Крім того, Україна та ЄС згодилися посилити партнерство для післявоєнної відбудови. Українські представники подякували ЄС за військову допомогу та закликали посилити її.

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